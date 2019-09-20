В четверг, 19 сентября, в Киеве на улице Маккейна (бывшая ул. Ивана Кудри) орудовала группа домушников, в которую входили граждане Грузии и Молдовы. Об этом "Стране" стало известно из собственных источников в МВД.

Двое квартирных воров давно были на примете у сотрудников оперативно-поискового отдела, занимающегося отловом такой публики, однако взять их с поличным долгое время не удавалось.

Выследить злоумышленников удалось вчера, 19 сентября, когда они забрались в подъезд дома на улице Маккейна в Печерском районе Киева.

Осмотревшись и просветив фонариком замочные скважины, они выбрали подходящую квартиру, прислушались, нет ли шума за дверью, позвонили несколько раз в звонок и начали вскрывать замок.

Как оказалось, внутри ничего особо ценного не было: ни денег, ни драгоценностей. Поэтому воры прихватили пару бутылок виски и фотоаппарат. Они уже собирались взломать еще одну дверь в надежде на улов побогаче, но были задержаны сотрудниками полиции "на горячем" - с воровскими инструментами и нехитрой добычей.

Теперь задержанным гостям столицы грозит до 6 лет тюрьмы по ч.3 ст.185 УК Украины - "Кража с проникновением".

Напомним, в Киеве полиция охраны поймала домушника, который прятался под диваном в чужой квартире.

Также мы писали, что в Киеве домушник обокрал квартиру судьи Верховного суда.