Стоимость нефти эталонных марок продолжает расти в ходе торгов в пятницу, а Brent завершает неделю самым большим подъемом с апреля 2018 года из-за опасений по поводу дефицита топлива на мировом рынке после атак на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, передает Интерфакс.

Как сообщается, ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:30 МСК подорожали на $0,45 (0,70%) - до $64,85 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь, торги которыми завершаются в пятницу, на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени поднимаются на $0,67 (1,15%) - до $58,80 за баррель. Более активно торгуемый ноябрьский контракт вырос в цене на $0,59 (1,01%) - до $58,78 за баррель.

По итогам недели Brent может прибавить 7,5%, что станет максимальным ростом с недели, завершившейся 13 апреля 2018 года, когда котировки поднялись на 8,2%, по данным FactSet. WTI готовится завершить неделю подъемом на 7%, что является максимумом с недели, завершившейся 21 июня, когда недельный рост составил 7,2%.

Напомним, главной новостью этой недели стали атаки дронов и крылатых ракет на объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии. Нападению подверглись крупнейший в стране комплекс по подготовке нефти Абкайк и крупное нефтяное месторождение Хурайс. В результате было приостановлено производство нефти в объеме 5,7 млн баррелей в сутки (б/c), то есть около половины всего объема, добываемого в стране, или почти 6% мировой нефтедобычи, и пока непонятно, как быстро ее удастся восстановить.

Никогда ранее нефтяной рынок не терял за один день добычу в объеме более 5 млн баррелей в сутки, и, хотя это может продлиться недолго, инциденты в Абкайке и Хурайсе свидетельствуют об уязвимости поставок в случае эскалации боевых действий на Ближнем Востоке.

Руководство государственной нефтедобывающей компании Saudi Aramco уже пообещало в полной мере исполнить все свои обязательства по экспортным поставкам, в том числе задействовав стратегические резервы.

Однако, по словам аналитиков Commerzbank, долгосрочное влияние атак пока сложно оценить, потому что страна, скорее всего, будет преуменьшать любые возможные проблемы.

США и Саудовская Аравия ранее сообщили, что у них есть доказательства причастности Ирана к атакам, однако не стали напрямую утверждать, что беспилотники и ракеты запускались именно с территории Ирана. В свою очередь МИД Ирана предупредил, что любые удары по стране приведут к "тотальной войне".

Ранее сообщалось, что цены на нефть пошли вниз после резкого взлета, вызванного атакой дронов.

Также мы писали, что в Пентагоне решают, как ответить на атаку нефтяных предприятий в Саудовской Аравии.