Сегодня суд арестовал атошника Алексея Белько, который грозил взорвать мост Метро в Киеве. Правда, военный сможет выйти под залог в 288 тысяч гривен. И эту сумму наверняка скоро внесут, а значит неадекватный "минер" скоро выйдет на свободу.

Онлайн-хронику суда вела "Страна". Представляем главные выводы по итогам этого знакового дела.

Как видим, власти не решились полностью вывести атошника из-под ответственности. Хотя вчера все к этому шло: защищать Белько бросилась полиция и министры - внутренних дел и по делам ветеранов.

А также объединения атошников, которые зачастую состоят из активистов разных мастей. Вплоть до радикалов из С14, один из которых - Евгений Карась - устроил на суде скандал, набросившись на журналиста "Страны".

Обычно такое массовое заступничество всегда срабатывало. Поэтому была высокая вероятность, что Белько уже сегодня окажется на свободе.

Однако столь рьяная защита неадекватного "минера" вызвала негативную реакцию в Сети. Видимо, по этой причине было решено принять половинчатое решение: и вашим (арест), и нашим (залог).

То есть, на свободу Белько выйдет, но не сразу и побудет хоть какое-то время в статусе арестованного.

Это, конечно, все равно победа тех, кто считает, что атошника нужно "понять и простить". Новая власть лишь попыталась соблюсти минимальные приличия - чтобы уж совсем не уподобляться эпохе Порошенко. Однако по факту человек, грозивший совершить теракт в центре Киева, скоро выйдет на свободу только за то, что он воевал на Донбассе.

Правда, без политических интриг все равно не обошлось. Освободили военного так, чтобы помешать Арсену Авакову использовать эту историю в своих интересах. И не только ему. Суд отказался выдать военного на поруки как министру, так и нардепу от "Европейской солидарности" Яне Зинкевич. Видимо, чтобы не давать лишних очков еще и партии Порошенко, с которой Аваков сегодня на суде выступил единым фронтом.

Это подтверждается и позицией прокурора, который весьма активно требовал ареста Белько. И был против того, чтобы отдавать его на поруки именно Авакову. "Если у него нет возможности даже приехать на заседание суда, то где уверенность, что будет время исполнять обязанности поручителя?", - потроллил министра обвинитель.

То есть в ведомстве Руслана Рябошапки уже начинают оппонировать министру внутренних дел, которого Зеленский скрепя сердце оставил в своем кресле. Это говорит о том, что между Банковой и Аваковым есть некие разногласия.

Правда, пока министр чувствует себя более уверенно: Белько, как он и хотел, сидеть в СИЗО не будет. А судебное решение позволяет Банковой пока только сохранить лицо. При этом те атошники, которые творят беспредел, похоже, и дальше будут судиться в тепличных условиях.

Об этом говорит и случай с одесским радикалом Сергеем Стерненко, который год назад зарезал человека. "Страна" сегодня публиковала проект подозрения националисту, который подготовили в полиции. Однако Генпрокуратура из страха перед "активистами" не дает этому делу хода.

То есть можно резать людей или угрожать в прямом эфире терактами - но власть будет и дальше выводить виновных из-под удара. Если они служили в АТО или, к примеру, занимают высокое положение в иерархии уличных радикалов.