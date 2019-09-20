Соблюдение условий хранения и транспортировки вакцин необходимо для сохранения их качества и эффективности. Об этом на своей странице в соцсети напомнила экс-глава Минздрава Ульяна Супрун.

По ее словам, вакцины чувствительны к температуре и для большинства из них температура хранения составляет от 2 до 8 градусов по Цельсию.

"Если закрытый флакон с вакциной сохраняется при температуре, выше должной, вакцина не становится вредной. Но это может повлиять на ее эффективность. В таком случае прививка может не формировать защиту от болезни", - объяснила бывшая чиновница и добавила, что для контроля этих показателей на флаконе с вакциной есть специальные термоиндикаторы. И для того, чтобы убедиться в сроке годности вакцины, необходимо перед прививкой посмотреть на индикатор.

На что стоит обратить внимание:

термоиндикатор находится или на крышечке или на этикетке флакона. Для его изготовления используется специальная краска, которая реагирует на изменения температуры.

Обычно термоиндикатор выглядит как круг темного цвета. Внутри него размещено небольшой квадрат светлого цвета.

Квадрат никогда не бывает снежно-белым, а всегда имеет оттенок.

Пока квадрат является светлее круга - вакцина эффективна и может быть использована для прививки.

Если квадрат не видно вообще или он темнее круга, что его окружает - вакцина уже не является эффективной, поэтому использовать ее не стоит.

"Все вакцины, которые закупает Украина, являются безопасными и соответствуют стандартам качественной практики производства. Любая вакцина перед тем, как впервые получить регистрационное удостоверение, проходит многоэтапные исследования по иммуногенности, безопасности, эффективности", - добавила Ульяна Супрун.

Также бывшая глава Минздрава обратила внимание на то, что если медики отказывают в вакцинации, или явно видны другие нарушения, связанные с прививками, необходимо сообщить об этом на горячую линию Национальной службы здоровья Украины по номеру 1677.

"Помните, вакцинация является единственным надежным средством защиты от смертельно опасных болезней. Сейчас нет никаких причин, чтобы не делать прививки. Не откладывайте вакцинацию", - призвала Супрун.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что экс-министр Ульяна Супрун заявила, что ее мужа избили в Киеве.

Также мы сообщали, что Супрун призвала украинцев не проходить мимо тех, кому нужна первая помощь.