На заседании в пятницу, 20 сентября, Верховная Рада одобрила законопроект №1058 "О внесении изменений в закон Украины "О государственной поддержке кинематографии в Украине". Об этом пишет "Юрлига".

Теперь, когда закон вступит в силу, будет увеличен размер части фактически осуществленных субъектом кинематографии квалифицированных расходов (платежей) на производство (создание) фильмов с 16,6% до 25%, а в некоторых случаях - до 30%.

Кроме того, будут упрощены требования к квалифицированным расходам, критерий исчисления в минимальных заработных платах будет заменен на прожиточный минимум для работоспособных граждан.

До рассмотрения законопроекта Верховной Радой во втором чтении Комитетом подготовлена сравнительная таблица, содержащая 24 замечания и предложения, которые поступили от пяти субъектов права законодательной инициативы, из которых: 9 - учтено полностью или в редакции Комитета, 15 - отклонено.

Законом (с учтенными правками) четко определяется, что единым субъектом, который может претендовать на возврат части квалифицированных расходов, осуществленных при производстве (создании) фильма в Украине является иностранный субъект кинематографии.

Также мы писали, что в Раде решили доплачивать из бюджета производителям антироссийских фильмов.