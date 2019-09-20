В Киевской области под суд попал нотариус, давший липовое разрешение на вывоз детей за границу
В Киевской области разоблачили нотариуса, который оформил поддельное разрешение на выезд детей за границу. Об этом сообщает Прокуратура Киевской области на своей странице в соцсети.
Уточняется, что следователи Володарского отдела Белоцерковской местной прокуратуры сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления частному нотариусу Володарского районного нотариального округа Киевской области. Его подозревают в составлении и выдаче нотариусом заведомо поддельного официального документа.
"Во время досудебного расследования установлено, что указанное лицо вопреки требованиям Законов Украины "О нотариате" и "Об административных услугах", составило, нотариально заверило и выдало заведомо поддельный официальный документ, который давал право заинтересованным лицам пересечь государственную границу вместе с несовершеннолетними детьми", - говорится в сообщении.
Досудебное расследование завершено и в суд направлено обвинительное заключение для рассмотрения.
Санкция части 2 статьи 358 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде штрафа в размере до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок от трех до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.
Фото: facebook.com
Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве группировка во главе с нотариусом завладела 17 квартирами, дожидаясь смерти одиноких людей.
Также мы сообщали, что осенью состоится верификация всех нотариусов Украины.