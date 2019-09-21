Рада поддерживает инициативу исключить из ВСУ и других военных формирований военнослужащих, самовольно оставивших военную часть или места службы, дезертировавших из ВСУ и других военных формирований или добровольно сдавшихся в плен. Об этом сообщает "Юрлига".

Соответствующий законопроект № 1227 "О внесении изменений в Закон Украины "О военной обязанности и военной службе" относительно усовершенствования некоторых вопросов прохождения гражданами военной службы" принят в первом чтении за основу на вечернем заседании ВР 20 сентября.

Решение поддержало 275 народных избранников. Сроки подготовки ко второму чтению сокращены наполовину.

Законопроектом предложено:

увеличить с 5 до 10 лет срок контрактной военной службы;

признать военнослужащих, самовольно оставивших военные части или места службы, дезертировавших из ВСУ и других военных формирований или добровольно сдавшихся в плен, не входящими в численность ВСУ;

сохранить статус военнослужащих за лицами, самовольно оставившими военную часть или места службы, дезертировавших из ВСУ и других военных формирований или добровольно сдавшихся в плен, на период осуществления уголовных производств в органах досудебного расследования и судах;

приостановить выплаты таким лицам денежного и выдачи других видов обеспечения, а также не распространять на них социальные гарантии, установленные законодательством для военнослужащих;

продолжить в случае вынесения судом оправдательного приговора таким военнослужащим военную службу, возобновить им все виды обеспечения и соответствующие гарантии социальной защиты;

принять меры по сохранению летного состава авиации ВСУ;

устранить нарушения и недостатки, выявленные Счетной палатой по результатам аудита использования бюджетных средств на подготовку кадров для ВСУ (в части предвидения возмещения средств курсантами в случае досрочного расторжения контракта из-за систематического невыполнения условий контракта и академической неуспешности);

проверить на наличие в отношении призывников сведения о привлечении к уголовной ответственности, отсутствии (наличии) судимости или ограничений, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством Украины, для устранения осложнений в работе призывных комиссий, обеспечить их объективными данными в отношении призывников и уменьшить случаи уклонения гражданами от призыва на срочную военную службу;

привести положение Закона "О военной обязанности и военной службе" в соответствие с ранее принятыми законами.

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассмотрел указанный законопроект и рекомендовал за результатами в первом чтении принять его за основу. Главное научно-экспертное управление рекомендовало принять проект за основу с учетом высказанных замечаний и предложений.

Ранее "Страна" сообщала, что в Раде в первом чтении приняли закон о матответствености военных.

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