В пятницу, 20 сентября, торги на межбанковском валютном рынке закончились новым обвалом курса - за день доллар потерял 14 копеек до 24,41-24,42 грн./$. Об это сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко, передает UBR.ua.

Отмечается, что в последний раз такие уровни на межбанке фиксировались 11 января 2016 года. Однако тогда гривня стремительно дешевела.

Как отмечают казначеи, обычно укороченные пятничные торги проходят относительно спокойно, при небольшом объеме. Однако сегодня рынок буквально захлебывался от валюты. Нацбанк несколько раз выходил на торги тушить курсовой пожар. И совокупно приобрел свыше $100 млн. При этом общий объем торгов, по оценкам финансистов, составил около $250 млн.

"Похоже, нерезиденты начали заблаговременно распродажу валюты под минфиновский аукцион во вторник. На нем анонсировано размещение 5-летних гривневых облигаций", – предположил Гриненко.

Таких длинных бумаг в гривне Минфин не размещал довольно давно. А по тем выпускам, что выставлялись на торги, уже 2 месяца искусственно устанавливал лимиты, продавая не больше 3 млрд грн. в неделю. Ожидается, что 24 сентября по 5-летним ОВГЗ ограничений не будет. И нерезиденты, не дожидаясь дальнейшей просадки курса, активно выкупают гривну для участия в торгах.

"На это наложилось начало периода уплаты налогов и зачисления зарплат. И усилило дефицит гривны. Кроме того, спрос на валюту со стороны импортеров очень низкий. Товарного драйвера, вроде газа, который бы формировал валютный спрос, сейчас нет. Нацбанк лишь демпфирует курсовые колебания, но не препятствует им. В понимании центробанка, стабильность гривны не тождественна стабильности курса. Они защищают покупательскую способность гривны – таргетируют инфляцию", – добавил финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Примерно на 5 копеек подешевел доллар в банковских кассах. К вечеру пятницы валюту в розницу продавали в среднем по 24,45-24,55 грн./$. Минимальный ценник при этом опустился до 24,44 грн./$. Выкупали валюту у населения в рамках 24,30-24,40 грн./$.

Опустили ценники и менялы на черном рынке. Здесь вечером можно было приобрести американскую валюту в среднем по 24,44-24,46 грн./$. Курс покупки опустился до 24,42-24,43 грн./$.

На будущей неделе, хором говорят банкиры, обозначившийся курсовой тренд сохранится. Гриненко отмечает слишком агрессивные темпы укрепления гривны и ждет старта торгов в понедельник в рамках 24,35-24,40 грн./$.

Невмержицкий прогнозирует торги в рамках 24,30-24,40 грн./$.

Ранее сообщалось, что курс доллара 20 сентября рухнул на межбанке на 15 копеек. Что происходило с курсом в конце недели.

Также мы писали, что на межбанке курс доллара упал ниже психологической отметки 24,5 грн/$1.