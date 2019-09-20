Актрису Анастасию Заворотнюк, которая находится в частной московской клинике с раком мозга, готовят к операции по удалению опухоли. Об этом пишет Starhit.

По словам хирурга-онколога, знакомого с анамнезом Заворотнюк, сейчас у нее снят отек мозга, что позволяет провести срочную операцию. Она приходит в себя в общей палате, в скором времени продолжится основное противоопухолевое лечение, в том числе хирургическое. Онколог подчеркивает, что удаление опухоли возможно даже в таком тяжелом случае.

Он также отметил, что в силах хирургов значительно облегчить состояние пациентки. По его словам, возможность благоприятного исхода значительно выше на ранних стадиях заболевания, однако у Заворотнюк очень хорошие шансы.

Речь о хирургическом вмешательстве, при котором опухоль не удаляют полностью. Такой нерадикальный подход помогает избавиться от угрожающих жизни симптомов. После назначается особое лечение, чтобы остановить дальнейший рост образования.

Анастасия Заворотнюк. Фото: Getty Images

Напомним, 19 сентября в России сообщили, что Анастасия Заворотнюк не впадала в кому.

Также мы писали, что представителю Заворотнюк запретили сообщать о состоянии здоровья актрисы.