Не исключено, что будет заключено широкого соглашения в результате переговоров в Нормандском формате, в которое будет входить не только проблема Донбасса, но и энергетические вопросы. Об это сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью "Европейской правде".

"На самом деле в зоне внимания лидеров всегда были газовая проблема и энергетическая безопасность Украины. Но в некоторых документах, в заявлениях (Нормандского формата - Ред.) существует вопрос энергетической безопасности Украины", - сказал Пристайко.

"Возможно, в результате долгих-долгих заседаний будет выработано какое-то крупное соглашение, некий big deal, включающий не только решение вопроса Донбасса, но и, например, энергетическую безопасность Украины", - добавил он.

Ранее "Страна" писала о заявлении Пристайко, что в Минске собираются письменно согласовать "формулу Штайнмайера".

Также мы сообщали, что Пристайко объяснил отказ Украины от подписания формулы Штайнмайера техническим недоразумением.