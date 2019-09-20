Верховная Рада в пятницу, 20 сентября, завершила свой пленарный режим работы до 2 октября. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Уточняется, что председатель парламента Дмитрий Разумков, закрывая пленарное заседание в пятницу, поблагодарил народных депутатов за эффективную работу.

Ближайшее пленарное заседание парламента состоится 2 октября, а 23 - 27 сентября депутаты будут работать с избирателями, 30 сентября и 1 октября – в комитетах.

Напомним, Верховная Рада 20 сентября изменила свой план работы. Ранее предусматривалось, что с 23 сентября по 4 октября будет перерыв в пленарных заседаниях.

Также мы писали, что Вакарчук ушел с заседания Рады для того, чтобы успеть на свой концерт в Минске.