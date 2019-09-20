В пятницу, 20 сентября, курс украинской валюты на межбанке укрепился до 24,4175 грн/$1 с 24,565 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом сообщили дилеры коммерческих банков, передает Интерфакс-Украины.

Как сообщается, котировки гривни к концу торгов составили 24,41-24,425 грн/$1, тогда как Нацбанк установил на 23 сентября официальный курс 24,432618 грн/$1.

По информации Нацбанка, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 20 сентября укрепился до 24,4363 грн/$1 с 24,6194 грн/$1.

Кроме того, Национальный банк Украины укрепил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 23 сентября до 24,432618 грн/$1 по сравнению с 24,617559 грн/$1 на 20 сентября 2019г.

Ранее сообщалось, что банкиры дали прогноз, что произойдет с курсом гривни до конца недели.

Также мы писали, что на межбанковском рынке Украины гривня укрепилась до уровня января 2016 года.