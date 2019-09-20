В пятницу, 20 сентября, Днепровский суд Киева назначил "мостовому террористу" Алексею Белько 2 месяца ареста с возможностью внесения залога.

Судья Юлия Иванина огласила решение суда, согласно которому Белько избрана мера содержания под арестом на срок в 60 суток с правом внесения залога в размере 288 тыс. 150 грн.

Ходатайство прокурора по поводу 60 дней ареста без залога удовлетворено частично. Ходатайства Арсена Авакова и Яны Зинкевич - депутата от "Евросолидарности" отклонены. Они хотели взять бывшего АТОшника на поруки.

Пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец сообщила, что в случае внесения залога в отношении Белько будет применен электронный браслет.

"В случае внесения залога на него будут возложены обязательства и применено электронное средство контроля", - написала она на своей странице в Фейсбуке.

Что касается возможного обжалования решения суда, то, по словам Максимец, прокуратура определится с этим после ознакомления с полным текстом решения.

Ранее "Страна" сообщала, что на суде Белько назвал себя достойным человеком и рассказал, почему решил "взорвать" мост в Киеве.

Кроме того, мы рассказывали, что подсудимый признался, что во время захвата был под наркотиками.