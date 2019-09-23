23 сентября НБУ снизил курс доллара на 18 копеек - до 24,43 грн. В обменках доллар утром покупают за 24,36 грн, продают за 24,42 грн. Межбанк откроется с 10:00. В банках с утра доллар покупают от 24,25 до 24,50 грн и продают от 24,55 до 24,90 грн. В Приватбанке стоимость валюты 24,30 грн - покупка и 24,65 грн - продажа.

"Страна" следит за тем, что сегодня происходит с курсом доллара на межбанке, в банках и обменках. Материал обновляется в течение дня.

Курс доллара 23 сентября

Курс НБУ сегодня - 24,43 грн, то есть доллар упал на 18 копеек по сравнению со вчерашним днем.

Торги на межбанке, которые влияют на курсы в банках и обменках, откроются в 10:00. На прошлой неделе межбанк закрылся с котировками 24,41 грн - покупка и 24,42 грн - продажа.

В обменках по состоянию на 08:00 средняя покупка 24,36 грн, средняя продажа - 24,42 грн.

Фото: minfin.com.ua

В банках курс доллара с утра был такой: покупка от 24,25 до 24,50 грн и продажа от 24,55 до 24,90 грн.

Прогнозы

Официальный курс НБУ 23 сентября 2019 года - 24,43 грн. Доллар продолжает падение и показал минимальные котировки в этом году, сравнимые с 18 января 2016 года, когда курс доллара был 24,38 грн.

Напомним, 20 сентября межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. За день валюта снизилась на 15 копеек - до 24,41 в покупке и 24,42 в продаже.

На этой неделе нерезиденты готовятся к распродаже 5-летних ОВГЗ и выкупают гривну на межбанке. Дефицит гривны также усилил период уплаты налогов и зачисление зарплат. Спрос на валюту со стороны импортеров очень низкий и это приведет к тому, что с новой недели украинцы увидят еще более агрессивные темпы укрепления гривны. Торги ожидаются в пределах 24,35-24,40 грн./дол.