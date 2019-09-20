На заседании в пятницу, 20 сентября, Верховная Рада приняла в целом президентский законопроект №1011 "Об обороне Украины", в соответствии с которым в стране появится план обороны.

За проект закона во втором чтении проголосовали 286 нардепов: фракция "Слуга народа", а также частично "Евросолидарность" (15), "Батькивщина" (9), "Голос" (14), депутатская группа "За будущее" (5) и внефракционные депутаты (9). "Оппозиционная платформа - За жизнь" в голосовании участия не принимала.

Теперь, после принятия закона, в Украине будет введено понятие плана обороны. Подразумевается, что это совокупность документов, определяющих содержание, объемы, исполнителей, порядок и сроки осуществления политических, экономических, социальных, военных, научных, научно-технических, информационных, правовых, организационных и других мероприятий государства по подготовке к вооруженной защите и ее защита в случае вооруженной агрессии или вооруженного конфликта.

Утверждать структуру плана обороны, план обороны и военно-административное деление территории Украины будет президент по представлению Кабмина.

Напомним, Верховная Рада проголосовала за закон о "кэшбэке".