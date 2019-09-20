Депутат Верховной Рады от фракции "Голос" Святослав Вакарчук ушел из Верховной Рады до закрытия заседания для того, чтобы успеть к 20:00 на концерт в Минске. Об этом передает корреспондент "Українських Новин"

Сегодня, 20 сентября, Святослав Вакарчук должен дать концерт в Минске (Беларусь). Он запланирован на 20:00. Как рассказал пресс-секретарь, если заседание парламента затянется до 18 и позднее, Вакарчуку придется покинуть заседание, чтобы успеть на концерт. 

По состоянию на 17:15 Вакарчука нет в зале заседания, в кулуарах, он не появляется во время голосования за законопроекты.

Святослав Вакарчук заявил, что будет выступать в Минске бесплатно, но если концерт запланирован, он не может его пропустить.

Ранее "Страна" сообщала, что в партии Вакарчука предложили создать комиссию в Раде по расследованию нападения на Стерненко, который убил человека

Кроме того, мы рассказывали, что появилось видео, как Вакарчук поёт со сцены накануне первого рабочего дня Рады

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