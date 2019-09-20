"Нафтогаз" рассчитал тарифы, по которым "Газпром" мог бы бронировать транзит российского газа в страны ЕС украинской газотранспортной системой (ГТС). Эти цифры озвучил глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев на мероприятии, организованном его компанией в Брюсселе в пятницу, 20 сентября, на следующий день после третьего раунда газовых переговоров Украина-ЕС-Россия. Об этом сообщает DW.

"Оба сценария были рассчитаны на 15 лет бронирования мощностей", - уточнил Коболев.

Если "Газпром" бронировать 60 миллиардов кубометров в год, то в течение 2020-2024 годов в "Нафтогазе" ожидают тариф на уровне 3,21 доллара США за прокачку тысячи кубометров газа 100 километрами украинской ГТС. Если же "Газпром" бронировать 90 миллиардов кубометров, то тариф рассчитывают на уровне 2,56 доллара. Для сравнения, "Нафтогаз" ожидает, что тариф, по которому осуществляется транзит российского газа в ЕС, в 2019 году составит 2,61 доллар.

"Чем больше объемы и чем дольше "Газпром" будет бронировать, тем ниже будет тариф... Пока мы не получили ответа с российской стороны, какое их видение нагрузки украинской системы, продолжительности контракта", - утверждает руководитель "Нафтогаза".

Как известно, в настоящее время тарифы на транспортировку газа по украинской ГТС устанавливает регулятор, то есть Нацкомиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП). В то же время оператором украинской ГТС пока остается "Нафтогаз".

Коболев также прокомментировал сообщения в СМИ, что по газовым правилам ЕС Украина якобы была бы обязана транспортировать российский газ и без заключения контракта. По его словам, такой опции нет.

"Краткосрочное бронирования разрешено европейским законодательством, поэтому мы его точно позволим всем участникам (...) Но я не могу представить, как можно следовать законодательству, пересылая газ из России без контракта. Это может рассматриваться как контрабанда", - отметил Коболев.

Он пояснил, что для такого бронирования надо подписать соглашение между операторами двух ГТС. "Если оставаться в рамках права ЕС, то сначала нужно иметь соглашение о межсетевом соединении (interconnection agreement). Если оно подписано, то можно открывать сезон бронирования", - уточнил Коболев и добавил, что без такого соглашения оператор ГТС не имеет юридических оснований полагать, что тот или иной объем газа для транспортировки.

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