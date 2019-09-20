В пятницу, 20 сентября, на заседании Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №1073, в совокупности с уже принятым законопроектом №1053-1, документ вводит с 1 октября 2020 года компенсацию покупателю стоимости покупки в случае выявления нарушения при проведении расчетной операции. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

За соответствующий законопроект во втором чтении проголосовали 237 народных депутатов. Документ предусматривает также создание информационной системы в рамках электронного кабинета для проверки подлинности полученного покупателем чека и оформления жалобы на продавца.

Помимо этого, законопроект внедряет двухуровневую систему проверок обращений потребителей или жалоб. На первом уровне - в случае не подтверждения продавцом факта продажи товаров или услуг проводится камеральная проверка, а в случае неявки продавца для ее проведения назначается фактическая проверка. На этом уровне предлагается проверять соблюдение требований законодательства о регистраторах расчетных операций, оприходования товаров и их учета и оборота, соблюдения порядка ведения кассовых операций.

Законопроект также расширяет перечень видов деятельности, для которых применение РРО является обязательным с 2021 года.

Кроме прочего, законопроект предусматривает переход на общие правила применения РРО для отдельных категорий налогоплательщиков единого налога 2-4 групп (без ограничений объемов дохода в год), которые занимаются: реализацией сложной бытовой техники, подлежащей гарантийному ремонту, лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения (а также для тех, кто предоставляет платные медуслуги), продажей ювелирных изделий, текстиля и запчастей к автомобилям, розничной торговлей бывших в употреблении товаров в магазинах. Общие правила также будут распространяться на кафе и рестораны, турагентств, туроператоров, отелей.

Общие правила использования РРО для всех "единщиков" 2-4 группы начнут действовать с 1 января 2021 года, одновременно с увеличением граничного объема дохода налогоплательщиков второй группы с 1,5 млн грн до 2,5 млн грн. РРО не будет применяться плательщиками единого налога первой группы.

Напомним, Верховная Рада проголосовала за введение электронного чека.

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