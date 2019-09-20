Алексей Белько, который 18 сентября "заминировал" мост через Днепр в Киеве, рассказал в суде о том, почему провел эту акцию.

Алексей рассказал, что ему в части, из который он самовольно отлучился этим летом, за что сидел на гауптвахте, ему испортили репутацию. По словам Алексея, он своей службой доказал, что он достойный человек. Когда Белько пошел подписывать контракт на новый срок службы в военкомат с утра, там не было офицеров, которые могли это сделать, хотя Алексею пообещали, что необходимые люди будут. После этого подсудимый захотел уехать из Киева совсем, но у него не было денег.

"Я не собираюсь никуда бежать. Я эту акцию сделал - мне этого достаточно, я ее хотел потому что другого выхода я не нашел" - рассказал Белько в суде.

Видео: YouTube/Страна

Напомним, что тога на середине моста метро остановилась белая машина, в ней был Алексей Белько в камуфляже и голубом берете. Он сообщил, что автомобильный мост и мост Метро заминированы. Стрелял в воздух из оружия. Реального минирования не было, так как при нем не было взрывоопасных предметов.

Ранее "Страна" сообщала, что Белько назначили психиатрическую экспертизу.

Также мы рассказывали, что подсудимый признался, что во время захвата был под наркотиками.