В пятницу, 20 сентября, Верховная Рада во втором чтении приняла законопроекты о фискализации расчетных операций и о "кэшбеке" с поправками об отсрочке введения кассовых аппаратов с 2020 года на 2021 год и повышении годового лимита дохода для второй группы плательщиков единого налога с нынешних 1,5 миллиона гривен до 2,5 миллиона гривен.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", законопроекты в таком виде во втором чтении поддержали 237 народных депутатов при необходимых 226 голосов.

"Значительно уменьшены штрафы (ко второму чтению – Ред.). На переходной период мы предусматриваем штраф в размере 10% (стоимости товара – Ред.) - первое нарушение, 50% - второе. Далее предусмотрено 100% и 150%... Минимальная сумма покупки по "кэшбеку" увеличена со 100 грн до 850 грн", – сказал глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Всего народные депутаты подали 412 поправок ко второму чтению, 97 из них учтены комитетом. Ко второму чтению из документа была исключена норма об обязанности хранить на каждой точке оригиналы документов об учете товаров, отсрочено применение штрафных санкций за нарушение предельных сроков регистрации акцизных накладных и их отсутствие.

Напомним, Верховная Рада проголосовала за введение электронного чека.

Также мы писали, что Рада одобрила отслеживание субсидий, пособий и пенсий через цифровую платформу.