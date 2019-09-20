Глава С14 Евгений Карась на суде по делу атошника Белько, который грозился взорвать мост Метро в Киеве, устроил скандал и начал задирать журналиста "Страны" Влада Бовтрука.

Наш корреспондент ожидал, пока закончится перерыв. К нему подошел Карась и начал выяснять, что Влад здесь делает. Диалог, как рассказал нам Влад, звучал примерно так:

"Ты на все суды ходишь по атошникам?". Я сказал, что нет. Он сказал, а почему ты сюда пришёл? я сказал, что это редакионное задание. Карась ответил: "ты понимаешь, что он наркоман, а ты провокацию делаешь".

Я ответил: "какая провокация, я снимаю видео и отправляю в редакцию". Карась: "тебе объяснят. У тебя зарплата хорошая, а он атошник, ты сюда пришёл делать провокацию".

Я: "смотри сколько журналистов, а ты ко мне подошёл, я также снимаю то, что здесь происходит". Карась: они журналисты, а ты сепар.



Подошла полиция и попросила меня выйти во избежание конфликта", - рассказал Влад.

Карась также кричал, что Влад его провоцирует и громко, на весь суд, матерился. Однако претензий к националисту по этому поводу у полиции не возникло. Карася, который пустился в крик и нецензурщину, из суда никто не выводил.

Напомним, в июле на Майдане Влада избил другой националист - Алексей Цымбалюк. После чего на него открыли уголовное дело.

Также недавно журналист "Громадського" Богдан Кутепов призвал "п@дить" журналистов "Страны". Против него также открыто уголовное дело.