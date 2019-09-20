"Нафтогаз" с октября повысит цену на газ, который продается промышленным потребителям на условиях предоплаты, на 5,6% (это 310,8 грн) по сравнению с сентябрем - до 5 тыс. 878,8 грн за 1 тыс. куб. м (тут и дальше цена на газ указана с учетом НДС). Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Указанная цена актуальна для потребителей, закупающих газ по предоплате в объеме более 50 тыс. куб. м в месяц при условии отсутствия долгов перед компанией и для стопроцентных "дочек" НАК.

Для других покупателей цена в октябре возрастет на 4,9% (на 304,8 грн) - до 6 тыс. 549,60 грн за 1 тыс. куб. м.

С 1 октября 2015 года отменено государственное регулирование цен на газ для всех категорий потребителей, кроме населения и ТКЭ для нужд населения. С этого времени "Нафтогаз" поставляет газ промпотребителям, бюджетным организациям и другим субъектам хозяйствования на рыночных условиях.

Ранее "Страна" сообщала, что в "Нафтогазе" по-прежнему считают базовым сценарием остановку "Газпромом" транзита с 1 января.

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