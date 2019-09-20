В субботу, 21 сентября синоптики прогнозируют ночные заморозки на поверхности грунта на всей территории страны, кроме крайнего юга. Как сообщает Укргидрометцентр, ночью ожидаются дожди в восточных регионах, а днем и в большинстве северных, Волынской и Ровенской областях местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, западный 7-12 м / с.

Температура ночью +1-6 градусов, на побережье морей до +10. Днем +11-16 градусов, на Закарпатье и Одесской области местами +18-20; в Карпатах ночью в воздухе заморозки 0-2 градуса, температура днем +2-7 тепла.

Фото: facebook.com

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