После того как Министерство экономики опубликовало проект закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения, министр экономического развития и торговли Тимофей Милованов обнародовал самые важные, на его взгляд, положения документа. Соответствующий пост он опубликовал в Facebook.

Министр обратил внимание на то, что, согласно закону:

1. Приобретать право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения могут: граждане Украины; юридические лица Украины; территориальные громады; государство.

Иностранцы и лица без гражданства могут приобретать право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения в порядке наследования по закону, но обязаны осуществить их отчуждения в течение одного года со дня приобретения права собственности.

2. Совокупная площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности гражданина или юридического лица Украины, с учетом связанных лиц: в пределах одной области не должна превышать 15 процентов земель сельскохозяйственного назначения такой области; не должна превышать 0,5 процентов земель сельскохозяйственного назначения Украины.

3. Преимущественное право покупки земельного участка сельскохозяйственного назначения имеет ее арендатор, при условии уплаты им цены, по которой она продается.

Также министр обратил внимание на то, что, согласно документу, граждане, которым принадлежит право постоянного пользования, право пожизненного наследственного владения земельными участками государственной и коммунальной собственности, предназначенными для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, имеют право на выкуп таких земельных участков в собственность с рассрочкой платежа до 5 лет по цене, равной нормативной денежной оценке таких земельных участков без проведения земельных торгов.

При этом при проведении регистрационных действий по государственной регистрации права собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения обязательно используются сведения Государственного реестра прав, Государственного земельного кадастра и Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований для установления совокупной площади земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности заявителя и связанных лиц в пределах соответствующей области и в пределах Украины.

Программное обеспечение Государственного реестра прав должно обеспечивать информационное взаимодействие между Государственным реестром прав на недвижимое имущество, Государственным земельным кадастром, Единым государственном реестре юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований с целью получения информации о совокупной площади земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящегося в собственности одного лица.

Также предлагается дополнить Закон Украины "О санкциях" статьей о запрете на приобретение в собственность земельных участков.

Закон должен вступить в силу с 01 октября 2020 года, кроме пункта 2, который вступает в силу со дня опубликования настоящего Закона.

Скриншот: Facebook/ Тимофей Милованов

Напомним, президент Владимир Зеленский поручил Кабмину до 1 октября внести законопроект об отмене моратория на продажу земли на рассмотрение парламента. Верховная Рада должна отменить мораторий на землю до 1 декабря, приняв соответствующий закон.

Также мы писали, что по словам главы государства, основное положение модели уже озвучено: иностранные компании и граждане не смогут покупать землю в Украине.