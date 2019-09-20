На заседании в пятницу, 20 сентября, Верховная Рада приняла постановление №2158 об изменении календарного плана работы парламента.

Ранее предусматривалось, что с 23 сентября по 4 октября будет перерыв в пленарных заседаниях. На это время была намечена работа в комитетах, комиссиях и фракциях, а также с избирателями.

Постановление предусматривает, что 23 - 27 сентября нардепы будут работать с избирателями, а 2 - 4 октября будут проходить пленарные заседания парламента. А неделя с 7 по 11 октября будет не пленарной (как планировалось ранее), а посвящена работе в комитетах, комиссиях и фракциях.

Напомним, Рада одобрила отслеживание субсидий, пособий и пенсий через цифровую платформу.

Также мы писали, что Рада лишила украинцев отечественного пармезана и коньяка.