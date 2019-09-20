Верховная Рада приняла в целом законопроект № 1053-1, предусматривающий введение электронного чека. Об этом сообщает "112 Украина".

Документ был представлен депутатом от "Слуги народа", главой налогового комитета Даниилом Гетманцевым.

"Законопроект предусматривает применение электронного чека, то есть простой системы учета операций, через смартфон, которая должна впоследствии заменить регистратор расчетных операций. Однако мы не настаиваем на том, чтобы эта замена произошла принудительно, эти системы могут работать параллельно, сколько угодно", - сказал Гетманцев.

Он рассказал, как изменился законопроект при доработке ко второму чтению.

"Во-первых, был перенесен и увеличен срок для внедрения этой системы, относительно рисковых отраслей - до 1 октября, относительно всех остальных - до 1.01.2021 года. Кроме этого, значительно уменьшены штрафы. На переходный период мы предусматриваем штраф в размере 10% - первое нарушение, 50% - второе нарушение, на обычный штраф предусматривается 100% и 150% соответственно", - отметил председатель профильного комитета.

Ранее "Страна" писала о том, что Рада одобрила отслеживание субсидий, пособий и пенсий через цифровую платформу.

Также мы сообщали, что Рада лишила украинцев отечественного пармезана и коньяка.