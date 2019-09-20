На Волыни протестуют шахтеры, которым уже четыре месяца не платят зарплату
На Волыне шахтеры рудника Бужанский объявили забастовку, потому что четвертый месяц не получают заработную плату. Подземный слесарь Михаил Боруцкий уже сутки находится под землей и отказывается оттуда подниматься. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Игорь Гузь.
О ситуации на шахте нарепу сообщил гендиректор ГП Волыньуголь Андрей Пилипюк. Помощники парламентария Андрей Бокоч и Валерий Мных приехали к горнякам, чтобы пообщаться с ними лично и все узнать в подробностях.
Скриншот: Facebook/Ігор Гузь - офіційна сторінка
Боруцкий, который вышел на поверхность, чтобы сделать заявление, в присутствии помощников депутата озвучил требования забастовщиков:
"Главное требование - погасить задолженность по зарплате. Жалко, что добытый нами уголь на складах не реализуется. Уже больше года не решается вопрос с единым взносом на общеобязательное государственное социальное страхование. Дело в том, что госпредприятие уплачивает, а налоговая относит его в долги предыдущих лет. И теперь горняки, которые выходят на пенсию, не могут ее вовремя оформить и получать. Они вынуждены обращаться в суд, потому что взносы уплачены, а по документам задолженность. Надо поднимать и размер зарплаты, потому что она критически низкая. Мы требуем встречи с председателем профильного комитета Верховной Рады, министром топлива и энергетики или его заместителями, которые занимаются этими вопросами".
Ранее "Страна" сообщала, что 4 сентября в Донецке прогремел взрыв на территории шахты, есть погибший.
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