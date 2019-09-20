На Волыне шахтеры рудника Бужанский объявили забастовку, потому что четвертый месяц не получают заработную плату. Подземный слесарь Михаил Боруцкий уже сутки находится под землей и отказывается оттуда подниматься. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Игорь Гузь.

О ситуации на шахте нарепу сообщил гендиректор ГП Волыньуголь Андрей Пилипюк. Помощники парламентария Андрей Бокоч и Валерий Мных приехали к горнякам, чтобы пообщаться с ними лично и все узнать в подробностях.

Скриншот: Facebook/Ігор Гузь - офіційна сторінка

Боруцкий, который вышел на поверхность, чтобы сделать заявление, в присутствии помощников депутата озвучил требования забастовщиков:

"Главное требование - погасить задолженность по зарплате. Жалко, что добытый нами уголь на складах не реализуется. Уже больше года не решается вопрос с единым взносом на общеобязательное государственное социальное страхование. Дело в том, что госпредприятие уплачивает, а налоговая относит его в долги предыдущих лет. И теперь горняки, которые выходят на пенсию, не могут ее вовремя оформить и получать. Они вынуждены обращаться в суд, потому что взносы уплачены, а по документам задолженность. Надо поднимать и размер зарплаты, потому что она критически низкая. Мы требуем встречи с председателем профильного комитета Верховной Рады, министром топлива и энергетики или его заместителями, которые занимаются этими вопросами".

Ранее "Страна" сообщала, что 4 сентября в Донецке прогремел взрыв на территории шахты, есть погибший.

Также мы рассказывали, что в США задержали 76 человек, устроивших сидячую забастовку возле магазина Microsoft.