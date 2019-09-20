В Харьковской области, как и во многих других регионах, в пятницу, 20 сентября, проходит митинг аграриев против продажи земель иностранцам. Видео с акции протеста обнародовано в Facebook.

Мероприятие проходит в Нововодолажском районе Харьковской области на трассе дороги Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта. По данным Отдела коммуникации ГУ НП в Харьковской области, в мероприятии принимают участие около 400 человек и 40 единиц техники.

Сообщается, что на месте присутствуют представители соседних областей. Движение на трассе не перекрывалось, митинг проходит спокойно.

Видео: Facebook/ ХС • Харьков

Фото: hk.npu.gov.ua

Напомним, президент Владимир Зеленский поручил Кабмину до 1 октября внести законопроект об отмене моратория на продажу земли на рассмотрение парламента. Верховная Рада должна отменить мораторий на землю до 1 декабря, приняв соответствующий закон.

Также мы писали, что по словам главы государства, основное положение модели уже озвучено: иностранные компании и граждане не смогут покупать землю в Украине.