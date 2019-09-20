Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Нью-Йорке 25-26 сентября, которую сегодня анонсировал Офис президента, продлится 45 минут. Об этом со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщает Зеркало недели.

Переговоры глав государств пройдут в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Планируется, что общаться президенты будут 45 минут, "однако встреча может продлиться и дольше". Порошенко, в своем время, встречался с Трампом только 20 минут.

Отмечается, что среди вопросов, которые будут обсуждать Зеленский и Трамп, - война на Донбассе, привлечение американских инвестиций в украинскую экономику. Ожидается, что Трамп затронет тему расследования в отношении компании Burisma, где работал сын экс-вице-президента США Джо Байдена.

Напомним, что Зеленский объявил о визите в Америку и встрече с Трампом.

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