"Укроборонпром"планирует продать ракетный крейсер "Украина", так как не видит целесообразности в достройке корабля. Об этом сообщила пресс-служба "Укроборомпрома".

"У Украины нет потребности в крейсере такого масштаба, поэтому мы будем рассматривать возможность продажи этого крейсера" - об этом сообщил директор Укроборомпрома Айварас Абромавичус.

Он добавил, что Украина будет строить новые корабли, но меньшего масштаба и в большем количестве, исходя из потребностей Вооруженных сил.

В Укроборонпроме заявили, что ракетный крейсер с тоннажем в 11 500 тонн и длиной 186,4 метров, который разрабатывался в 70-х годах XX столетия для уничтожения авианосцев в океанах, уже не способен эффективно действовать в современных условиях. И не пригоден для применения в Черном и Азовском морях.

Крейсер "Украина". Фото из открытых источников

Сейчас крейсер содержится на ГП "Николаевский судостроительный завод", и на это тратятся большие средства.

Также указывается, что корабль может затонуть, а это приведет к экологической катастрофе, загрязнению акватории реки Ингул, Южный Буг и Черного моря.

Ранее "Страна" сообщал, что "Укроборонпром" выиграл тендер на поставку самолетов Ан-178 в Перу.

Также мы рассказывали, что гендиректор госконцерна "Укроборонпром" назначил четырех заместителей.