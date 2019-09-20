В пятницу, 20 сентября, 28-летний депутат от "Слуги народа" Жан Беленюк уснул прямо во время заседания Верховной Рады. Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Правда, что в голосованиях Беленюк все же принимает участие. Он поднимается, голосует и снова ложится, даже не моргая, - и так на протяжении всего сегодняшнего заседания.

Фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Напомним, 28-летний Жан Беленюк - не только нардеп, но и украинский борец греко-римского стиля. В понедельник, 16 сентября, он победил в финале чемпионата мира по борьбе в Нур-Султане (Казахстан).

Также мы писали, что в августе Жан Беленюк у себя в Instagram опубликовал фото с Европейских игр в Минске подписью: "Бабе - цветы, спортсменам - медали! Смотри, не перепутай, Кутузов!" После этого его обвинили в сексизме.