В Украине начали взвешивать грузовые автомобили в движении. Государственное агентство автомобильных дорог запустило в тестовом режиме два из запланированных шести комплексов автоматического взвешивания автомобилей в движении (Weight in motion, WiM). Об этом сообщается на сайте Укравтодора.

Уточняется, что системы взвешивания расположены на трассе Киев-Чоп. Они установлены за счет кредитных средств Европейского банка реконструкции и развития.

"Система WiM позволит минимизировать, а в некоторых случаях - полностью избавиться от человеческого фактора в сфере контроля за соблюдением весовых и габаритных параметров во время перевозок автомобильным транспортом", - пояснил Андрей Вознюк, начальник отдела интеллектуальных транспортных систем Укравтодора.

В течение следующего года госагентство планирует установить на подъездах к Киеву около 100 таких комплексов.

Изначально система WiM будет работать в режиме "предварительного отбора" автомобилей. В перспективе Укравтодор планирует разработать программу распространения этих систем по всей Украине, установив ориентировочно еще 100-200 площадок.

Фото: ukravtodor.gov.ua

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