Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в пятницу, 20 сентября, обнародовало на своем сайте проект закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

В пояснительной записке говорится, что законопроект разработан, чтобы сформировать законодательное поле для рыночного оборота земель с/х назначения, обеспечить конституционные прав граждан Украины на свободное распоряжение своей собственностью и создать прозрачные условия для приобретения в собственность земельных участков с/х назначения гражданами и юрлицами Украины.

В проекте сказано, что право собственности на земельные участки сельхозназначения могут иметь:

граждане Украины;

юридические лица Украины;

территориальные общины;

государство.

иностранные граждане и лица без гражданства, в случае приобретения в порядке наследования и с обязательством на отчуждение участка в течение года.

Получение земли иностранцами в наследство может ограничиваться санкциями - они могут быть применены к государствам, физическим лицам, юрлицам. Также могут вводиться секторальные санкции. "Закон Украины "О санкциях" дополняется новым видом санкций “запрет на приобретение в собственность земельных участков". Такие санкции вводятся решением Президента по представлению СНБО и утверждаются постановлением Верховной Рады. Под санкции могут подпадать иностранные государства, неопределенный круг лиц определенной деятельности (секторальные санкции) и отдельные юридические и физические лица", - говорится в сообщении.

При этом общая площадь земучастков в собственности гражданина или юрлица Украины "с учетом связанных лиц" не должна превышать 15% в пределах одной области и 0,5% – в пределах страны. "Преимущественное право покупки земельного участка сельскохозяйственного назначения имеет ее арендатор, при условии уплаты им цены, по которой она продается", – говорится в законопроекте.

Предусматривается, что закон вступит в силу с 1 октября 2020 года.

Мораторий на продажу земель с/х назначения был введен в 2001 году, а с 2002-го запрет начал действовать как временная мера – для создания инфраструктуры рынка земли. С тех пор его ежегодно продлевают. Последний раз закон о продлении моратория подписал экс-президент Украины Петр Порошенком в феврале 2019 (документ действует до февраля 2020 года).

Если в Верховной Раде и решат снять мораторий, ситуацию это не изменит, так парламент сначала должен рассмотреть и принять закон об обороте земель, который бы урегулировал все аспекты продажи участков.

Напомним, что сегодня аграрии Украины выйдут на трассы против продажи земли.

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