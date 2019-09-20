Экс-парламентарий 8-го созыва Максим Микитась, вышедший из строительного бизнеса, продал компанию "Укрбуд Девелопмент" "непубличным людям". При этом сама компания функционирует в обычном режиме, стройки идут. Об этом говорится на его фб-странице в пятницу, 20 сентября.

"Кто владельцы? По условиям сделки называть их не могу, если в общих чертах, то это группа инвесторов, люди непубличные. Если захотят, подробности расскажут сами. На сегодняшний день компания функционирует в обычном режиме, стройки запущены, менеджмент на своих местах", - говорится в опубликованном сообщении.

Также сообщается, что сделка не является спонтанной и к этому решению Микитась шел давно. А за последние месяцы был проведен детальный аудит. В частности, в ходе проверки была приведена в порядок организационная структура компании, оптимизирована масса процессов как строительных, так и финансовых.

Фото: facebook.com/maxim.mikitas

Как сообщала "Страна", многомиллионный тендер на ремонт Шулявского моста, который "устал" и обрушился в 2017 году, достался фирме, связанной с Микитасем. Как выяснилось, эта фирма подала документ с признаками подделки. В отзыве-рекомендации, которую компания приложила в качестве подтверждения успешного выполнения подобного ремонта, нашлись вопиющие ляпы.

В июле 2019 года в ГБР открыли производство против детективов НАБУ за незаконное задержание главы "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороды. Его, в свою очередь, подозревали в незаконном завладении и растрате государственного имущества в рамках "дела с квартирами для Национальной гвардии". Однако в НАБУ не смогли доказать убытки по "делу с квартирами". В его аресте в Соломенском районном суде Киева было отказано.