Синоптик Наталья Диденко показала рассказала, что ближайшей ночью будут заморозки до -3 градусов и пообещала, что в субботу в некоторых регионах Украины пройдут дожди. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Скриншот: Facebook/Наталка Діденко

Синоптик рассказала, что линия с одинаковой температурой воздуха в ноль градусов и ниже охватит практически всю Украину, кроме Закарпатья, юго-восточной и восточной части. А это значит, что можно ждать заморозков до -3 градусов.

В субботу днем ​​температура воздуха повысится не очень сильно - + 12 + 15 градусов, на юге ожидается + 14 + 19 градусов. Дожди в субботу пройдут в Житомирской, Ровненской и Днепропетровской области и в восточной части Украины.

На остальной территории не ожидается существенных осадков. Ветер будет с северо-запада, 5-12 м / с, порывистый.

В Киеве в субботу, 21 сентября погода будет преимущественно сухой, но холодной и ветреной. Ночью от +3 до + 5 градусов, в окрестностях возможные заморозки, температура днем ​​около +12 градусов.

В воскресенье, 22 сентября, в столице существенно потеплеет до +20 градусов, будет много солнца, однако с порывистым ветром.

Фото: Facebook/Наталка Діденко

День осеннего равноденствия, 23 сентября, также ожидается солнечным, однако снова немного похолодает.

Ранее "Страна" сообщала, что спасатели предупредили о заморозках и резком ухудшении погоды в Украине.

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