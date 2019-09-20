Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы избрала депутата Верховной Рады Елизавету Ясько ("Слуга народа") председателем делегации. Соответствующее решение было принято на собрании делегации.

Первым заместителем председателя избран парламентарий Сергей Соболев ("Всеукраинское объединение "Батькивщина"), заместителем - Рустем Умеров ("Голос"). Фракции в Верховной Раде определили кандидатуры украинской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) 17 сентября.

Елизавета Ясько. Фото: eurointegration.com.ua

28-летняя Ясько - украинский политолог, эксперт по вопросам культуры. В парламент прошла по списку "Слуги народа" под номером 15. Она является продюсером фильма "Крым: грязный секрет России". Основательница инициативы по культурной дипломатии Yellow Blue Strategy, вице-президент в blockchain-стартапе и музыкальном лейбле Younk.

Ясько имеет степень магистра политологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, окончила Школу государственного управления Блаватника в Оксфордском университете.

Напомним, что Гончаренко обнародовал состав украинской делегации в ПАСЕ.

Также мы писали о том, что Украина, чтобы насолить России, переплатила 400 тысяч долларов членского взноса в ПАСЕ.