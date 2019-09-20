Накануне 25-летнего юбилея с момента выхода первой серии культового сериала "Друзья" Google создал пасхалки, которые появляются на экране, когда пользователь вводит в поисковую строку имена героев телешоу.

Можно вводить имена и фамилии персонажей сериала или просто имена вместе с названием шоу - "Друзья". В правом углу под фото героев появляется изображение какого-то предмета, который ассоциируется с персонажем. Если нажать на него - можно увидеть анимацию, сопровождающуюся фразами или звуками из сериала.

Например, если погуглить имя Моника Геллер, появится ведро с губкой, так как эта героиня была помешана на чистоте.

Если ввести в поисковик имя Фиби Буффе, то звучит фрагмент песни героини Smelly Cat, а по экрану начинает бродить кот.

Когда пользователь вводит в строку поиска имя Джоуи Триббиани, на экране появляется еда и руки, забирающие ее под фразу - "Джоуи не делится едой".

Если искать имя Чендлера, то на экране появляется кресло, нажав на которое пользователь видит утку и цыпленка, которых по сюжету в одной из серий заводит персонаж.

При поиске имени Рэйчел Грин появляется изображение парика с прической героини, а Росса Геллера - экран перекашивается.

Первая серия сериала Друзья вышла на канале NBC 22 сентября 1994 года. Шоу продлилось до 6 мая 2004 года. Всего было снято 10 сезонов сериала и 236 эпизодов.

Напомним, Lego выпустила конструктор по мотивам культового сериала "Друзья".

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