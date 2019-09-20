Новая команда Министерства здравоохранения на треть сократила бюджетные расходы на закупку лекарств для орфанных больных (люди с редкими болезнями). Об этом свидетельствуют данные законопроекта о бюджете на 2020 год, передает "Украинская правда. Жизнь".

В частности, если в 2019 году на детей больных муковисцидозом государство потратило 72, 393 млн грн, то в 2020 планируют потратить вдвое меньше - 34,822 млн грн.

Также почти вдвое урезали финансирование взрослых больных гемофилией: с 463,73 млн грн в 2019 году до 262 млн грн в 2020 году.

В сообществе пациентов с орфанными заболеваниями высказывают мнения, что сокращение расходов произошло в результате действий экс-главы МИнздрава Ульяны Супрун.

Впрочем, документы показывают, что прошлая команда просила создать отдельную бюджетную программу по орфанным заболеваниям и говорила об увеличении ее финансирования на 160 миллионов.

Ранее "Страна" писала о том, что новая глава Минздрава призналась, что так и не подписала декларацию с семейным врачом.

Также мы сообщали, что в Минздраве анонсировали создание Офиса пациента для связи с ведомством.