Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио объявил о прекращении борьбы за выдвижение в кандидаты в президенты от Демократической партии США. Об этом Де Блазио сказал в эфире телеканала NBC.

"Я вложил все, что мог в эти праймериз. Определенно, сейчас не мое время, поэтому я завершу свою избирательную кампанию", - отметил он. Он отметил, что продолжит работу на посту мэра Нью-Йорка.

Де Блазио объявил о намерении принять участие в выборах президента США 2020 года от Демократической партии в мае 2019 года. Его кампания длилась четыре месяца и часто высмеивалась. Согласно многим национальным опросам, его поддерживал всего 1% избирателей, а иногда даже меньше. Президент США Дональд Трамп называл де Блазио "самым плохим мэром в стране" и говорил, что "жители города его ненавидят".

Де Блазио возглавляет Нью-Йорк с 2014 года, он стал первым мэром-демократом в городе за почти 20 лет.

Билл Де Блазио. Фото: Getty Images

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года.

Напомним, что в президентской гонке Элизабет Уоррен догоняет у демократов по популярности Джо Байдена.

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