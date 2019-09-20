С 1 января 2020 года "Укртелеком" не будет подключать новых абонентов к домашней радиоточке из-за непопулярности услуги и отсутствие спроса, об этом говорится в сообщении оператора на официальном сайте.

Согласно данным компании, в Украине стремительно уменьшается количество "пользователей устаревшей услуги проводного вещания. Этим летом их осталось 350 тысяч". Ежемесячно от услуги отказывается более 10 тыс. абонентов.

Вместе с тем "Укртелеком" сообщил, что продолжает поддерживать сеть проводного вещания в тех регионах, где есть пользователи, "но отсутствие спроса на новые радиоточки среди населения привело к прекращению услуги по их подключению".

В компании рассказали, что согласно статистике, отказ от проводного радио - это глобальная тенденция: в течение последних лет проводное радиовещание вытесняется новыми прогрессивными цифровыми средствами передачи информации, такими как социальные сети, IP-радио, бесплатное эфирное радио и другие.

Ранее "Страна" сообщала, что 93% акций компании "Укртелекомом" арестованы из-за долгов перед "Ощадбанком".

Кроме того, мы рассказывали, что в компании подсчитали, сколько километров медного кабеля украли в прошлом году.