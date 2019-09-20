Главой аннексированного Крыма повторно на пятилетний срок избран Сергей Аксенов. "За" проголосовали 74 депутата парламента аннексированного Крыма. Об этом сообщают "Крым.Реалии".

Кандидат от Коммунистической партии России Сергей Богатыренко получил пять голосов, представитель ЛДПР (Владимира Жириновского) Павел Шперов - 10.

Все кандидатуры на рассмотрение парламента аннексированного Крыма внес президент России Владимир Путин. Спикером снова стал Владимир Константинов.

Сергей Аксенов. Фото: crimeamedia.ru

Как сообщала "Страна", в Раде признали местные выборы в Крыму нелигитимными. Они состоялись 8 сентября 2019 в рамках российского Единого дня голосования в России.

Напомним, что проведена реконструкция, как Украина пять лет назад потеряла полуостров.

В Крыму еще с начала событий на Евромайдане были наиболее непримиримо к ним настроен. Когда начались захваты евромайдановцами обладминистраций на Западе Украины, руководители АРК в открытых воззваниях советовали президенту Виктору Януковичу помешать этому силой. После событий на Институтской 20 февраля глава Верховного Совета Крыма Владимир Константинов полетел в Москву и там заявил, что, если власть легитимного президента падет, то в Крыму будут принимать свои решения.