Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 20 сентября, подписал закон о внесении изменений в закон о Высшем антикоррупционном суде (ВАКС), который 18 сентября приняла Рада. Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Отмечается, что 20 сентября закон "возвращен с подписью президента". Вступит в силу он на следующий день после его опубликования в газете Голос Украины.

Закон предполагает, что подсудность ВАКС должна распространяться на производства, начатые после 5 сентября 2019 года и до этой даты - однако во втором случае речь идет только о делах, которые расследовали НАБУ и САП.

Это поможет разгрузить суд и дать ему возможность сосредоточиться на делах, касающихся топ-коррупции. Ведь в ВАКС из местных судов общей юрисдикции должно было поступить более 3 тысяч уголовных дел, из которых только по 190 досудебное расследование завершало Национальное антикоррупционное бюро Украины под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Напомним, Высший антикоррупционный суд заработал в Украине 5 сентября.