Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отсрочке штрафов для владельцев автомобилей с иностранной регистрацией. Об этом свидетельствуют данные на странице закона №1030 на сайте Верховной Рады в пятницу, 20 сентября.

Отмечается, что по состоянию на 20 сентября закон был возвращен в парламент с подписью главы государства.

12 сентября Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект 1030 об отсрочке на 90 дней применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств (ввезенных с 1 января 2015 года) на территорию Украины. Документ на пленарном заседании в четверг поддержали 284 народных депутата при необходимых 226 голосов.

"Сам законопроект вызвал дискуссию в нашей команде, но президент принял решение и внес законопроект, который мы поддерживаем… Эта отсрочка до конца года, которую мы предлагаем и для штрафов, и для упрощенного оформления автомобилей - это уже последнее решение. Больше после этого мы к этому вопросу возвращаться не будем", – сказал глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, представляя документ с трибуны парламента.

Жесткие санкции за нарушение правил ввоза автомобилей с иностранной регистрацией вступили в силу 22 августа. Штраф за превышение срока пребывания автомобилей с иностранной регистрацией от 20 до 30 суток составил 85 тыс. грн. При превышении срока более чем на 30 суток, предусмотрен штраф 170 тыс. грн или конфискация.

Аналогичные размеры штрафов и при превышении сроков временного ввоза – за нарушение его от 20 до 30 суток сумма штрафа составит 85 тыс. грн. За нарушение срока более чем в 30 суток, а также в случае потери или раскомплектования авто - 170 тыс. грн или конфискация, пояснили в ГФС.

Кроме этого, предусмотрена ответственность за передачу транспортного средства личного пользования, временно ввезенного на таможенную территорию Украины или помещенного под таможенный режим транзита, во владение или распоряжение другому лицу, а также использование такого автомобиля в коммерческих целях. При таком нарушении придется заплатить штраф в размере двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан - 34 тыс. грн.

Напомним, что в Мининфраструктуры решили пересмотреть порядок растаможивания "евроблях".

Также "Страна" разбиралась, что ждет евробляхеров, которым сегодня дали отсрочку по штрафам.