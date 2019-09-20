Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о верификации и мониторинге государственных выплат (законопроект 1231), "за" проголосовали 254 народных депутата. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Ели один человек имеет несколько квартир в разных городах Украины и на каждую получает субсидию - это несправедливо. Если человек умер, а пенсия продолжает поступать - это несправедливо… Мы предлагаем предоставить Министерству финансов возможность запустить программное обеспечение (которое уже, кстати, работает с апреля), которое могло бы определять эти проблемные моменты и сообщать о них соответствующим органам", - сказал глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев, представляя документ Верховной Раде.

Верификацию госвыплат будут проводить на информационно-аналитической платформе. Например, при обращении граждан за получением госвыплат орган, который их выплачивает, сначала должен отправить запрос на такую платформу на проверку соответствия поданной информации.

Помимо этого, предусматривается также текущая верификация и ретроспективная, то есть проверка информации о получателях, которые ранее были реципиентами госвыплат (но не более трех лет со дня окончания их получения).

При верификации законопроект предлагает, в том числе, использовать информацию об открытых в банках счетах на имя получателя госвыплат и операциях по ним, а также информацию о пересечении государственной границы.

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