Бюджет-2020 нужно полностью переделать. Такое заявление сделал в пятницу, 20 сентября, заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергей Левочкин в Верховной Раде, комментируя поданный Кабинетом министров проект гобюджета-2020. Об этом сообщается на сайте политика.

"Этот бюджет надо переделывать полностью. Наша фракция предложит свой проект, это будет рамка, в которой должно развиваться социальное государство. Мы убеждены, что Украина должна быть социальным государством, что экономика должна быть социальной, потому что, к сожалению, сегодня в стране царит большая бедность", - заявил Сергей Левочкин.

При этом он напомнил, что Украина остается беднейшей страной Европы. "Если мы пойдем в либертарианство, о котором сейчас говорят власти, это не защитит людей. В переходных экономиках в переходный период и бюджеты, и экономика должны быть социальными и поддерживать рост экономики", - подчеркнул оппозиционный политик.

Напомним, правительство подало в парламент проект бюджета на 2020 год, в котором, по оценкам экспертов, расходы на социальные нужды повышаются только на коэффициент инфляции.

Ранее "Страна" писала о том, что сегодня глава Минфина Маркарова представила проект бюджета Украины-2020, Рада приняла его к рассмотрению.

Также мы сообщали, что появилась таблица с распределением расходов в проекте бюджета-2020.