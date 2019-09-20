23-26 сентября президент Украины Владимир Зеленский с рабочим визитом посетит Соединенные Штаты Америки для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает Офис президента в Telegram.

Владимир Зеленский выступит с речью во время общих дебатов сессии Генассамблеи ООН, а также примет участие в саммите по Целям устойчивого развития.

В Нью-Йорке глава государства проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств, в том числе с Президентом США Дональдом Трампом.

Кроме того, в рамках визита президент Украины встретится с лидерами украинской общины Соединенных Штатов, руководителями еврейских организаций США, а также с представителями американских деловых кругов.

Скриншот: Telegram/Офіс Президента

Ранее "Страна" сообщала, что экс-посол США в Украине дал советы Зеленскому, как вести переговоры в Америке.

Кроме того, мы сообщали, что в США призвали к импичменту Трампа из-за попыток давления на Украину.