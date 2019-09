ВВС США направили подкрепления в район авиабазы "Зона 51" в пустыне штата Невада на случай осложнения ситуации в ходе запланированного на 20 сентября "штурма" базы. Также в районе готовятся вводить чрезвычайное положение.

Также в небе над Невадой активно работает разведывательная авиация, в т.ч. "летающий радар" Boeing E-3G Sentry.

Фото: t.me/new_militarycolumnist

Как сообщала "Страна" в конце июня 2019 одно из сетевых сообществ создало в Фейсбуке мероприятие под названием Storm Area 51, They Can't Stop All of Us ("Штурмуем Зону 51, они не смогут остановить всех нас").

Заявляется, что это начиналось как шутка, но в настоящий момент в штурме базы ВВС США собираются принять участие 1,7 млн человек, часть из которых могут воспринимать происходящее серьезно. Так, владелица отеля в городке неподалеку уже сказала журналистам, что на нее обрушился шквал звонков от людей, которые хотят забронировать комнаты на даты в районе 20 сентября.