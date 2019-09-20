Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что в Минске из-за технического недоразумения Киев письменно не согласовал условия проведения выборов на оккупированной части Донбасса. Об этом министр иностранных дел рассказал в интервью "Европейской правде".

"В среду в Минске трехсторонняя контактная группа действительно выполнила указание нормандской четверки о письменном согласовании текста этой формулы. Они действительно должны были это сделать, но возникло техническое недоразумение в самой трехсторонний контактной группе. А еще, действительно, представитель Украины выразил определенные замечания, которые, я думаю, будут обработаны позже", - сказал Пристайко.

Он отметил, что, возможно, в текст, который обсуждается на трехсторонней контактной группе, будет что-то добавлено или удалено - ведь именно для этого им и передали этот текст, чтобы они с ним работали. "Во что он превратится - или он останется без изменений, или что-то будет добавлено - это должна решить трехсторонняя контактная группа", - сказал глава МИД.

Пристайко не смог назвать дату следующей встречи контактной группы. "Когда договорятся. Но, может, и видеоконференция будет, а не встреча",- отметил он.

Ранее "Страна" писала о том, что Украина выдвинула условия по формуле Штайнмайера, на которые не пойдет Россия.

Также мы сообщали, что у Путина заявили, что Киев на ходу меняет условия по реализации "формулы Штайнмайера".