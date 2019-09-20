Одним из условий нормандской четверки (Украина, Германия, Франция, РФ) - письменное согласование "формулы Штайнмайера" на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ). Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью "Европейской правде".

Отвечая на вопрос о том, согласна ли Украина получить письменно подтвержденный текст "формулы Штайнмайера" до нормандского саммита, Пристайко сказал: "Да, это одно из двух условий для встречи лидеров, о которых мы договорились. Второе условие - мы ожидаем, что на трех контрольных участках будут разведены войска. Затем россияне добавили еще третье условие, которое звучит на подобие "выработка четких формулировок для заявления лидеров".

18 сентября в Минске ТКГ из-за технического недоразумения письменно не согласовала условия проведения выборов на оккупированной части Донбасса.

"В среду в Минске Трехсторонняя контактная группа действительно выполнила указание "нормандской четверки" о письменном согласовании текста этой формулы. Они действительно должны были это сделать, но возникло техническое недоразумение в самой Трехсторонней контактной группе. А еще, действительно, представитель Украины выразил определенные замечания, которые, я думаю, будут обработаны позже", - сказал Пристайко.

Министр не исключае того, что в текст, который обсуждается на заседании ТКГ, могут быть внесены изменения. "Во что он превратится - или он останется без изменений, или что-то будет добавлено - это должна решить Трехсторонняя контактная группа", - сказал он.

По словам министра, Украина согласилась на "четко выписанные формулировки, которые обсуждали советники".

"…в сентябре 2019 года советники "нормандской четверки" согласовали не "формулу Штайнмайера", а согласовали другую четкую формулировку. В ней также говорится, что закон об особом статусе применяется on temporary basis, то есть на временных условиях, с момента проведения выборов, а на постоянной основе он начинает действовать после признания БДИПЧ ОБСЕ того, что выборы соответствуют высоким стандартам", - пояснил глава МИД.

Он добавил, что общая формулировка, по которой достигнуты договоренности, "вызывает очень много трактовок".

"Но сейчас это не задача ни "нормандской четверки", ни МИД - это задача передана Трехсторонней контактной группе. Вот как они переформулируют более точно, мы тогда получим, посмотрим, что произошло с нашим предложением и можем ли мы это предлагать лидерам для того, чтобы они встречались", - сказал министр.

Ранее "Страна" сообщала, что представитель РФ в контактной группе обвинил Киев в срыве подписания "формулы Штайнмайера".

Кроме того, мы сообщали, что главы МИД России и Германии обсудили перспективы Минских соглашений после отказа Киева от "формулы Штайнмайера".