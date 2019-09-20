Национальный совет Украины по вопросам теле- и радиовещания слишком зависит от власти в Украине и не является непредвзятым. Об этом в эфире "112 Украина" сообщил глава НСЖУ Сергей Томиленко.

Сергей Томиленко отметил, что во всем мире подобные Нацсовету медиа-регуляторы являются аполитичными. Это госструктуры, которые решают разногласия в сфере, предоставляют частоты вещания и право на него, если есть несколько желающих на один и тот же ресурс. Они прозрачно работают с ресурсами для вещания.

"А в Украине у нас складывалась ситуация, когда есть кризис доверия к медиа-регулятору, когда медиа-регулятор чрезвычайно зависим и всегда ориентируется на улицу Банковую. Меняется фамилия президента, но это флюгерство на Банковую - оно все равно остается", - сказал Томиленко.

По словам главы НСЖУ, именно поэтому журналисты в стране зачастую не поддерживают принятые Нацсоветом решения. Томиленко отметил, что необходимы важные дискуссии и доверие к регулятору, которого на сегодня нет.





Видео: 112.ua

Напомним, вчера телеканал NewsOnе, которого хотят лишить лицензии, заявил, что полиция покрывает преступные решения Нацсовета.

Также мы писали, что в НСЖУ отреагировали на решение Нацсовета по телеканалу NewsOne и назвали его цензурой.